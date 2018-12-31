Более 60 человек стали жертвами непогоды на Филиппинах

16:13, 31 декабря 2018
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50 человек погибло в Бикольском регионе, еще 11 - на острове Самар.

Филиппины \ REUTERS
Филиппины \ REUTERS

Жертвами непогоды на Филиппинах стали свыше 60 человек.

На Филиппинах жертвами супертайфуна "Юту" стали 13 человек

Как сообщает "Немецкая волна", по официальным данным, обнародованным в понедельник, 31 декабря, 50 человек погибли в Бикольском регионе, еще 11 - на острове Самар.

Шторм «Усман» пронесся над Филиппинами 29 декабря. Сильные дожди вызвали паводки и оползни. Свыше 40 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Предупреждение о тайфуне не было выпущено, поскольку ветер не достиг необходимой силы, отметил глава ведомства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Бикольском регионе Клаудио Юкот.

В некоторых регионах страны продолжаются спасательные операции, осложняемые дождями. Власти опасаются увеличения числа жертв.

В среднем на островное государство каждый год обрушивается около 20 тайфунов.

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Теги: #Филиппины#непогода
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