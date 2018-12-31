Более 60 человек стали жертвами непогоды на Филиппинах
50 человек погибло в Бикольском регионе, еще 11 - на острове Самар.
Жертвами непогоды на Филиппинах стали свыше 60 человек.
На Филиппинах жертвами супертайфуна "Юту" стали 13 человек
Как сообщает "Немецкая волна", по официальным данным, обнародованным в понедельник, 31 декабря, 50 человек погибли в Бикольском регионе, еще 11 - на острове Самар.
Шторм «Усман» пронесся над Филиппинами 29 декабря. Сильные дожди вызвали паводки и оползни. Свыше 40 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Предупреждение о тайфуне не было выпущено, поскольку ветер не достиг необходимой силы, отметил глава ведомства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Бикольском регионе Клаудио Юкот.
В некоторых регионах страны продолжаются спасательные операции, осложняемые дождями. Власти опасаются увеличения числа жертв.
В среднем на островное государство каждый год обрушивается около 20 тайфунов.
Погода в Украине
- Винница0°... -1°
- Днепр-4°... -6°
- Донецк-3°... -7°
- Житомир+1°... 0°
- Запорожье-2°... -6°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев0°... -2°
- Кировоград-3°... -8°
- Луганск-4°... -6°
- Луцк+4°... -1°
- Львов+3°... -2°
- Николаев0°... -4°
- Одесса+1°... -4°
- Полтава-8°... -11°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+3°... -4°
- Сумы-5°... -11°
- Тернополь+2°... -1°
- Харьков-5°... -9°
- Херсон0°... -2°
- Хмельницкий+1°... -1°
- Черкассы-7°... -9°
- Чернигов-2°... -5°
- Черновцы+3°... -1°