Синоптик рассказала, где в новогоднюю ночь в Украине пройдет снег
В большинстве регионов Украины Новый год будет без снега.
Ночью 1 января небольшой снег ожидается в северных, западных, Николаевской, Херсонской, Луганской областях и в Крыму.
Небольшой снег и морозы: синоптик рассказала о погоде в Украине в первые дни нового года
Такой прогноз погоды на новогоднюю ночь в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"1 января ночью небольшой снег вероятен на севере (см. карту), западе, местами на Николаевщине, Херсонщине, в Крыму (мокрый снег и дождь) и на Луганщине. На остальной территории Украины - без существенных осадков", - пишет она.
По прогнозу Диденко, температура воздуха в Украине -2...-7 градусов, на Сумщине, Черниговщине, Луганщине Харьковщине -8....-14 градусов, на западе +2...-2 градуса, в Крыму 0...+3 градуса.
В Киеве ночью 1 января ожидается местами небольшой снег, температура воздуха -4...-6 градусов.
2 января в Украине ожидается потепление, увеличение количества осадков, усиление ветра. С 3 января в Украину придет похолодание.
Напомним, по прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха в январе 2019 года в Украине будет выше средних многолетних значений.
Погода в Украине
- Винница+1°... 0°
- Днепр-3°... -9°
- Донецк-4°... -8°
- Житомир+2°... +1°
- Запорожье-2°... -6°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев0°... -1°
- Кировоград-4°... -7°
- Луганск-4°... -6°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+2°... -2°
- Николаев0°... -4°
- Одесса+3°... -5°
- Полтава-6°... -8°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+3°... -4°
- Сумы-5°... -15°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков-5°... -8°
- Херсон0°... -2°
- Хмельницкий+1°... -1°
- Черкассы-4°... -5°
- Чернигов-2°... -6°
- Черновцы+3°... -1°