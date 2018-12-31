Синоптик рассказала, где в новогоднюю ночь в Украине пройдет снег

В большинстве регионов Украины Новый год будет без снега.

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Ночью 1 января небольшой снег ожидается в северных, западных, Николаевской, Херсонской, Луганской областях и в Крыму.

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Такой прогноз погоды на новогоднюю ночь в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"1 января ночью небольшой снег вероятен на севере (см. карту), западе, местами на Николаевщине, Херсонщине, в Крыму (мокрый снег и дождь) и на Луганщине. На остальной территории Украины - без существенных осадков", - пишет она.

По прогнозу Диденко, температура воздуха в Украине -2...-7 градусов, на Сумщине, Черниговщине, Луганщине Харьковщине -8....-14 градусов, на западе +2...-2 градуса, в Крыму 0...+3 градуса.

В Киеве ночью 1 января ожидается местами небольшой снег, температура воздуха -4...-6 градусов.

2 января в Украине ожидается потепление, увеличение количества осадков, усиление ветра. С 3 января в Украину придет похолодание.

Напомним, по прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха в январе 2019 года в Украине будет выше средних многолетних значений.