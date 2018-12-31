В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до -1°

Осадки в столице ожидаются в течение всего дня.

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Согласно данным Погода УНИАН, 31 декабря в Киеве пройдет снег, температура до -1°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -2°. Ветер переменный, до 4,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:00.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 31 декабря, практически по всей Украине пройдут дожди и снегопады, без осадков будет только на юге и востоке.

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