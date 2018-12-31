В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до -1°
Осадки в столице ожидаются в течение всего дня.
Согласно данным Погода УНИАН, 31 декабря в Киеве пройдет снег, температура до -1°.
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в январе
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -2°. Ветер переменный, до 4,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:00.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 31 декабря, практически по всей Украине пройдут дожди и снегопады, без осадков будет только на юге и востоке.
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Погода в Украине
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- Житомир+2°... 0°
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- Киев-1°... -2°
- Кировоград-4°... -6°
- Луганск-3°... -7°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+2°... -2°
- Николаев0°... -4°
- Одесса+1°... -5°
- Полтава-5°... -9°
- Ровно+2°... -2°
- Симферополь+3°... -4°
- Сумы-8°... -14°
- Тернополь+2°... -1°
- Харьков-5°... -9°
- Херсон+1°... -2°
- Хмельницкий+1°... -1°
- Черкассы-4°... -6°
- Чернигов-2°... -5°
- Черновцы+3°... -1°
Виргиния, США
- 1 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-1 °
Влажность:98 %
Давление:760 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:68 %
Восход:07:28
Закат16:57
Видимость:16 км
Фаза луны:
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