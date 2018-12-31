В последний день 2018 года в Украине пройдут снегопады и дожди (карта)
Холоднее всего будет на востоке страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 31 декабря, практически по всей Украине пройдут дожди и снегопады, без осадков будет только на юге и востоке.
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в январе
На востоке практически без осадков, температура до -5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +2°.
На западе Украины пройдет снег с дождем. Температура до +3°.
В северных областях ожидаются снегопады. Температура до -3°. В центре местами пройдет снег, температура до +2°.
Согласно народному прогнозу, 31 декабря - день Святого Модеста. В старину крестьяне вечером 31 декабря гадали на погоду в следующем году. Ставили 12 коробочек с солью или брали 12 луковиц с 12 слоями. Выдалбливали ямку в луковицах и насыпали в них соль. Каждая коробочка или луковица - это месяц нового года. Утром 1 января смотрели: в какой коробочке соль размокла, тот месяц и будет дождливым.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -1°
- Днепр-4°... -9°
- Донецк-4°... -9°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье-2°... -9°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев-1°... -2°
- Кировоград-4°... -6°
- Луганск-3°... -7°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+2°... -2°
- Николаев0°... -4°
- Одесса+1°... -5°
- Полтава-5°... -9°
- Ровно+2°... -2°
- Симферополь+3°... -4°
- Сумы-8°... -14°
- Тернополь+2°... -1°
- Харьков-5°... -9°
- Херсон+1°... -2°
- Хмельницкий+1°... -1°
- Черкассы-4°... -6°
- Чернигов-2°... -5°
- Черновцы+3°... -1°