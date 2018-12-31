В последний день 2018 года в Украине пройдут снегопады и дожди (карта)

Холоднее всего будет на востоке страны.

В Украине сегодня ожидаются осадки / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 31 декабря, практически по всей Украине пройдут дожди и снегопады, без осадков будет только на юге и востоке.

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На востоке практически без осадков, температура до -5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +2°.

На западе Украины пройдет снег с дождем. Температура до +3°.

В северных областях ожидаются снегопады. Температура до -3°. В центре местами пройдет снег, температура до +2°.

Прогноз на 31 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 31 декабря - день Святого Модеста. В старину крестьяне вечером 31 декабря гадали на погоду в следующем году. Ставили 12 коробочек с солью или брали 12 луковиц с 12 слоями. Выдалбливали ямку в луковицах и насыпали в них соль. Каждая коробочка или луковица - это месяц нового года. Утром 1 января смотрели: в какой коробочке соль размокла, тот месяц и будет дождливым.

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