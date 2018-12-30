Сегодня в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

10:24, 30 декабря 2018
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Температура днем около 0°.

В Киеве на дорогах местами гололедица / фото УНИАН
В Киеве на дорогах местами гололедица / фото УНИАН

Сегодня в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в январе

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

«Сегодня, 30 декабря, в столице без существенных осадков, на дорогах местами гололедица», - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Киеве будет облачно, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем около 0°.

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Теги: #гололедица#погода в Киеве
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