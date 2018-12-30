Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой 6 километров
На пути распространения шлейфа населенных пунктов нет.
Вулкан Шивелуч в Камчатском крае рано утром выбросил столб пепла высотой до 6 км над уровнем моря, сообщает управление МЧС России по региону.
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По данным ведомства, с учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 75 км в западном направлении от вулкана в сторону горных районов.
На пути распространения шлейфа населенных пунктов нет, передает «Коммерсант». Выпадение пепла в поселках региона не зафиксировано.
Отмечается, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Тургрупп в районе вулкана не зарегистрировано. Объявлен «оранжевый» код авиационной опасности.
#МЧС_оперативная_информация Пепловый выброс зарегистрирован на вулкане Шивелуч https://t.co/6SNSTWjF7Zpic.twitter.com/NcovfmVKNL— ГУ - МЧС Камчатка (@mchs_kamchatka) 29 грудня 2018 р.
Шивелуч высотой 3 тыс. 283 м — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года.
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