Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой 6 километров

09:36, 30 декабря 2018
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На пути распространения шлейфа населенных пунктов нет.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки / фото twitter/mchs_kamchatka
Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки / фото twitter/mchs_kamchatka

Вулкан Шивелуч в Камчатском крае рано утром выбросил столб пепла высотой до 6 км над уровнем моря, сообщает управление МЧС России по региону.

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По данным ведомства, с учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 75 км в западном направлении от вулкана в сторону горных районов.

На пути распространения шлейфа населенных пунктов нет, передает «Коммерсант». Выпадение пепла в поселках региона не зафиксировано.

Отмечается, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Тургрупп в районе вулкана не зарегистрировано. Объявлен «оранжевый» код авиационной опасности.

Шивелуч высотой 3 тыс. 283 м — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года.

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Теги: #Камчатка#вулкан Шивелуч
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