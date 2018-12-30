В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

04:12, 30 декабря 2018
24
0

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Угроза цунами не объявлялась / фото: USGS
Угроза цунами не объявлялась / фото: USGS

Около японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,5.

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 58 километров в 71 км к югу от населенного пункта Обихиро», — говорится в сообщении. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

Мощное землетрясение произошло к юго-востоку от Филиппин

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Япония#землетрясение
Читайте также
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Сегодня в Киеве небольшой снег, на дорогах местами гололедица Сегодня в Киеве небольшой снег, на дорогах местами гололедица
Небольшой снег и морозы: синоптик рассказала о погоде в Украине в первые дни нового года Небольшой снег и морозы: синоптик рассказала о погоде в Украине в первые дни нового года
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1 В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +3° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +3°
В Австралии жара бьет температурные рекорды (видео) В Австралии жара бьет температурные рекорды (видео)
В Киеве завтра пройдет ливень, днем температура до +3° В Киеве завтра пройдет ливень, днем температура до +3°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 9 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
767 мм
2.7 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять