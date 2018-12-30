В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Угроза цунами не объявлялась / фото: USGS

Около японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,5.

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 58 километров в 71 км к югу от населенного пункта Обихиро», — говорится в сообщении. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,9.