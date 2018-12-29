Сегодня в Киеве небольшой снег, на дорогах местами гололедица

Кроме того, синоптики сообщили, что до конца дня 29 декабря туман, видимость 200-500 м.

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Сегодня, 29 декабря, в столице ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

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Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

Так, в последнюю субботу этого года в Киеве также будет облачно, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура воздуха - 0-2° тепла.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

Кроме того, синоптики сообщили, что до конца дня 29 декабря туман, видимость 200-500 м.