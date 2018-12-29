Мощное землетрясение произошло к юго-востоку от Филиппин

08:54, 29 декабря 2018
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Угроза цунами существует для частей Тихого океана, расположенных в пределах 300 км от эпицентра.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

К юго-востоку от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,9.

У берегов Филиппин произошло землетрясение

Как сообщает Геологическая служба США (USGS), его эпицентр располагался в 84 км к югу-востоку от города Пундагитан на острове Минданао, передает kommersant.

Очаг залегал на глубине 59,8 км. Подземные толчки зафиксированы сегодня утром.

По данным Тихоокеанского центра предупреждения цунами (PTWC), магнитуда землетрясения у берегов Филиппин составила 7,2. Отмечается, что угроза цунами существует для частей Тихого океана, расположенных в пределах 300 км от эпицентра, угрозы цунами для Гавайев нет.

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Теги: #землетрясение#Филиппины
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