Мощное землетрясение произошло к юго-востоку от Филиппин
Угроза цунами существует для частей Тихого океана, расположенных в пределах 300 км от эпицентра.
К юго-востоку от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,9.
У берегов Филиппин произошло землетрясение
Как сообщает Геологическая служба США (USGS), его эпицентр располагался в 84 км к югу-востоку от города Пундагитан на острове Минданао, передает kommersant.
Очаг залегал на глубине 59,8 км. Подземные толчки зафиксированы сегодня утром.
По данным Тихоокеанского центра предупреждения цунами (PTWC), магнитуда землетрясения у берегов Филиппин составила 7,2. Отмечается, что угроза цунами существует для частей Тихого океана, расположенных в пределах 300 км от эпицентра, угрозы цунами для Гавайев нет.
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