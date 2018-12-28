Центральные и северные штаты США страдают от мощного шторма (видео)
Жертв стихии уже двое.
Центральные и северные американские штаты страдают от мощного шторма.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
В Австралии жара бьет температурные рекорды (видео)
Жертв стихии уже двое. Один погиб в аварии, еще одна женщина умерла, когда на нее трейлер упало дерево.
Из-за дождей и снежных метелей приходится закрывать части дорог.
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