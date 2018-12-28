Центральные и северные штаты США страдают от мощного шторма (видео)

19:52, 28 декабря 2018
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Жертв стихии уже двое.

Центральные и северные американские штаты страдают от мощного шторма.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В Австралии жара бьет температурные рекорды (видео)

Жертв стихии уже двое. Один погиб в аварии, еще одна женщина умерла, когда на нее трейлер упало дерево.

Из-за дождей и снежных метелей приходится закрывать части дорог.

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Теги: #США#шторм
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