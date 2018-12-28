Жертвами снежного шторма в США стали два человека

16:06, 28 декабря 2018
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В Канзасе из-за сильного снегопада объявили чрезвычайное положение.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате снежного шторма, который бушует в центре США, погибли два человека. 

Жертвами непогоды стали люди в Канзасе и Луизиане, сообщает USA Today.

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Предупреждения о сильном снегопаде действуют также в штатах Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота и Миннесота. В некоторых районах ожидаются порывы ветра до 80 км/ч. По данным Национальной погодной службы, в городе Финланд (Миннесота) выпало более 45 см снега.

В Канзасе из-за сильного снегопада объявили чрезвычайное положение. Губренатор штата Джефф Кольер призвал жителей следить за предупреждениями об ухудшении погоды и "не подвергать себя опасности".

Напомним, на австралийский город Сидней и его окрестности 20 декабря обрушился шторм: в городе прошли сильные ливни с грозами и градом.

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Теги: #США#шторм
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