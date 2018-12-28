Небольшой снег и морозы: синоптик рассказала о погоде в Украине в первые дни нового года
С третьего января в Украине усилятся морозы.
В первые дни января 2019 года в Украине ожидаются небольшие снегопады и морозы.
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в январе
Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Хроника новогодней ночи: температура воздуха -3...-10 градусов, на Харьковщине, Луганщине и Сумщине -9...-14 градусов, на юге около нуля.
Небольшой снег наиболее вероятен на севере, западе и в центре. На юге и на востоке существенные осадки маловероятны", - пишет она.
По словам синоптика, 2 января в Украине, кроме южной части, увеличится количество осадков и усилится ветер. А с 3 января в стране усилятся морозы.
Напомним, предновогодние выходные в Украине пройдут со снегопадами и дождями, в субботу на востоке ударят сильные морозы.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+3°... +1°
- Днепр-1°... -2°
- Донецк-4°... -5°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье0°... -1°
- Ивано-Франковск+6°... +1°
- Киев+3°... -2°
- Кировоград+2°... +1°
- Луганск-5°... -6°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+4°... +1°
- Одесса+6°... 0°
- Полтава-2°... -5°
- Ровно+4°... 0°
- Симферополь+5°... +3°
- Сумы-4°... -10°
- Тернополь+4°... 0°
- Харьков-4°... -8°
- Херсон+3°... 0°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+1°... -4°
- Черновцы+6°... +1°
Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг
Ощущается как:+4 °
Влажность:98 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков:69 %
Восход:07:27
Закат16:54
Видимость:0.8 км
Фаза луны:
Лента новостей