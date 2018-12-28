Небольшой снег и морозы: синоптик рассказала о погоде в Украине в первые дни нового года

С третьего января в Украине усилятся морозы.

Первые дни нового года в Украине будут морозными / УНИАН

В первые дни января 2019 года в Украине ожидаются небольшие снегопады и морозы.

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Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Хроника новогодней ночи: температура воздуха -3...-10 градусов, на Харьковщине, Луганщине и Сумщине -9...-14 градусов, на юге около нуля.

Небольшой снег наиболее вероятен на севере, западе и в центре. На юге и на востоке существенные осадки маловероятны", - пишет она.

По словам синоптика, 2 января в Украине, кроме южной части, увеличится количество осадков и усилится ветер. А с 3 января в стране усилятся морозы.

Напомним, предновогодние выходные в Украине пройдут со снегопадами и дождями, в субботу на востоке ударят сильные морозы.