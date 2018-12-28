В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в январе

Средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 0-4° мороза.

Январь в Украине будет теплее нормы / УНИАН

Температура воздуха в январе 2019 года в Украине будет выше средних многолетних значений.

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Такой прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя месячная температура воздуха предполагается 0-4° мороза, в Крыму до 3° тепла. Такие показатели на 1,5-2° выше средних многолетних значений.

Ожидается, что в январе в Украине выпадет 27-55 мм осадков, на Закарпатье - 64-81 мм, в горах Крыма до 124 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Ранее сообщалось, что типичная зимняя погода посетит Украину в конце января. Во второе и третье воскресенье месяца прогнозируется незначительное потепление. Конец месяца будет сопровождаться снегопадами.