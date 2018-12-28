В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в январе
Средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 0-4° мороза.
Температура воздуха в январе 2019 года в Украине будет выше средних многолетних значений.
Погода на выходные: в Украине пройдут снегопады и дожди, на востоке ударят морозы (карта)
Такой прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, средняя месячная температура воздуха предполагается 0-4° мороза, в Крыму до 3° тепла. Такие показатели на 1,5-2° выше средних многолетних значений.
Ожидается, что в январе в Украине выпадет 27-55 мм осадков, на Закарпатье - 64-81 мм, в горах Крыма до 124 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Ранее сообщалось, что типичная зимняя погода посетит Украину в конце января. Во второе и третье воскресенье месяца прогнозируется незначительное потепление. Конец месяца будет сопровождаться снегопадами.
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Погода в Украине
- Винница+3°... +1°
- Днепр-1°... -2°
- Донецк-4°... -5°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье0°... -1°
- Ивано-Франковск+6°... +1°
- Киев+3°... -2°
- Кировоград+2°... +1°
- Луганск-5°... -6°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+4°... +1°
- Одесса+6°... 0°
- Полтава-2°... -5°
- Ровно+4°... 0°
- Симферополь+5°... +3°
- Сумы-4°... -10°
- Тернополь+4°... 0°
- Харьков-4°... -8°
- Херсон+3°... 0°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+1°... -4°
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Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг
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