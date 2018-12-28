Погода на выходные: в Украине пройдут снегопады и дожди, на востоке ударят морозы (карта)

12:00, 28 декабря 2018
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В субботу на востоке до -15°.

На выходных в Украине ожидаются снегопады / УНИАН
На выходных в Украине ожидаются снегопады / УНИАН

Предновогодние выходные в Украине пройдут со снегопадами и дождями, в субботу на востоке ударят сильные морозы.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -6°, днем -1°. В воскресенье без осадков, -2°...-1°.

В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на западе днем до +6° (карта)

Погода во Львове: в субботу пройдет снег с дождем, ночью +1°, днем +2°. В воскресенье также ожидаются осадки, 0°…+3°.

В Луцке в субботу ночью +1°, днем +2°, снег с дождем. В воскресенье ночью 0°, днем +4°, пройдет снег.

В Виннице в субботу пройдет снег, температура воздуха -2°...+1°. В воскресенье до +1°, снег с дождем.

Одесситам на выходных обещают пасмурную погоду. В субботу температура ночью -4°, днем +4°. В воскресенье -2°...0°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -15°, днем -7°. В воскресенье -12°...-11°, переменная облачность.

Прогноз на 29 декабря / УНИАН
Прогноз на 29 декабря / УНИАН
Прогноз на 30 декабря / УНИАН
Прогноз на 30 декабря / УНИАН

В Днепре в субботу пройдет снег, температура ночью -8°, днем 0°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -7°...-5°.

В Симферополе завтра пройдет ливень, -3°...+4°. В воскресенье -2°...+4°, дождь.

Жителям Мариуполя на субботу обещают снегопад, температура ночью -4°, днем 0°. В воскресенье без осадков, температура до -6°.

В Краматорске в субботу выпадет снег, температура ночью -6°, днем -2°. В воскресенье температура до -7°, без осадков.

В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью -7°, днем -3°. В воскресенье -6°...-4°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -4°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью -5°, днем -2°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +1°, днем +3°. В воскресенье ливень, ночью 0°, днем до +5°.

В Трускавце в субботу ожидается пасмурная погода, температура до +4°. В воскресенье температура до +5°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра без осадков, +1°, в воскресенье пройдет сильный снегопад, температура воздуха -3° …+1°.

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Теги: #снег#погода#дождь
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