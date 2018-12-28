Погода на выходные: в Украине пройдут снегопады и дожди, на востоке ударят морозы (карта)
В субботу на востоке до -15°.
Предновогодние выходные в Украине пройдут со снегопадами и дождями, в субботу на востоке ударят сильные морозы.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -6°, днем -1°. В воскресенье без осадков, -2°...-1°.
В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на западе днем до +6° (карта)
Погода во Львове: в субботу пройдет снег с дождем, ночью +1°, днем +2°. В воскресенье также ожидаются осадки, 0°…+3°.
В Луцке в субботу ночью +1°, днем +2°, снег с дождем. В воскресенье ночью 0°, днем +4°, пройдет снег.
В Виннице в субботу пройдет снег, температура воздуха -2°...+1°. В воскресенье до +1°, снег с дождем.
Одесситам на выходных обещают пасмурную погоду. В субботу температура ночью -4°, днем +4°. В воскресенье -2°...0°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -15°, днем -7°. В воскресенье -12°...-11°, переменная облачность.
В Днепре в субботу пройдет снег, температура ночью -8°, днем 0°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -7°...-5°.
В Симферополе завтра пройдет ливень, -3°...+4°. В воскресенье -2°...+4°, дождь.
Жителям Мариуполя на субботу обещают снегопад, температура ночью -4°, днем 0°. В воскресенье без осадков, температура до -6°.
В Краматорске в субботу выпадет снег, температура ночью -6°, днем -2°. В воскресенье температура до -7°, без осадков.
В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью -7°, днем -3°. В воскресенье -6°...-4°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -4°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью -5°, днем -2°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +1°, днем +3°. В воскресенье ливень, ночью 0°, днем до +5°.
В Трускавце в субботу ожидается пасмурная погода, температура до +4°. В воскресенье температура до +5°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра без осадков, +1°, в воскресенье пройдет сильный снегопад, температура воздуха -3° …+1°.
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Погода в Украине
- Винница+3°... +1°
- Днепр-1°... -2°
- Донецк-4°... -5°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье-1°... -2°
- Ивано-Франковск+6°... +1°
- Киев+3°... -2°
- Кировоград+2°... +1°
- Луганск-5°... -6°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+3°... +1°
- Одесса+6°... 0°
- Полтава-2°... -5°
- Ровно+4°... 0°
- Симферополь+4°... +3°
- Сумы-4°... -10°
- Тернополь+4°... 0°
- Харьков-5°... -8°
- Херсон+3°... 0°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+1°... -4°
- Черновцы+6°... +1°