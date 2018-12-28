Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках

10:59, 28 декабря 2018
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Повышение уровней воды ожидается на реках бассейна Западного Буга и притоках Припяти.

На реках ожидаются повышение уровней воды / УНИАН
На реках ожидаются повышение уровней воды / УНИАН

В течение 28-31 декабря на реках Украины будет продолжаться повышение уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"28-31 декабря будет продолжаться повышение уровней воды на реках бассейна Западного Буга, притоках Припяти на 0,1 - 0,5 м над уровнями на 8 часов 27 декабря, без негативных последствий. На притоках Припяти будет происходить дальнейшее ослабление ледовых явлений", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 28 декабря, в Украине ожидаются снегопады и дожди, на западе до +6°.

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Теги: #погода
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