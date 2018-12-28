В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

09:40, 28 декабря 2018
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Угроза цунами не объявлялась.

В Индонезии произошло мощное землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Индонезии произошло мощное землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 28 декабря, в индонезийской провинции Западное Папуа произошло землетрясение магнитудой 6,1, однако об угрозе цунами не сообщалось.

В результате землетрясения в районе вулкана Этна пострадали четыре человека

Землетрясение произошло 10:03 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 26 км к юго-востоку от Маноквари, передает Xinhua со ссылкой на Агентство метеорологии и геофизики страны.

Представитель Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что жертв и разрушений в результате толчков нет.

Напомним, вечером 22 декабря цунами, вызванное извержением вулкана Кракатау, обрушилось на прибрежные районы Зондского пролива между островами Ява и Суматра в Индонезии.

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Теги: #землетрясение#Индонезия
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