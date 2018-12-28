В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +3°
Вечером в столице до +2°.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 декабря в Киеве пройдет сильный ливень, днем температура до +3°.
Мокрый снег и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца года
Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер южный и западный, до 3,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 15:59.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 28 декабря, в Украине ожидаются снегопады и дожди, на востоке ночью до -8°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр-1°... -2°
- Донецк-4°... -5°
- Житомир+4°... -1°
- Запорожье0°... -1°
- Ивано-Франковск+6°... 0°
- Киев+3°... -3°
- Кировоград+2°... +1°
- Луганск-5°... -6°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+3°... +1°
- Одесса+5°... +1°
- Полтава-2°... -6°
- Ровно+4°... 0°
- Симферополь+4°... +3°
- Сумы-4°... -11°
- Тернополь+4°... 0°
- Харьков-4°... -8°
- Херсон+3°... 0°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+2°... -2°
- Чернигов0°... -5°
- Черновцы+6°... +1°
Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг
Ощущается как:+6 °
Влажность:99 %
Давление:761 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:69 %
Восход:07:27
Закат16:54
Видимость:4 км
Фаза луны:
Лента новостей