В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +3°

08:30, 28 декабря 2018
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Вечером в столице до +2°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 декабря в Киеве пройдет сильный ливень, днем температура до +3°.

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Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер южный и западный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 15:59.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 28 декабря, в Украине ожидаются снегопады и дожди, на востоке ночью до -8°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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