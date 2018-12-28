В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на западе днем до +6° (карта)
Холоднее всего будет на востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 декабря, в Украине ожидаются снегопады и дожди, на западе до +6°.
Мокрый снег и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца года
Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдет снег, температура до -4°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди и мокрый снег. Температура до +5°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +6°.
В северных областях пройдут дожди и снег. Температура до +3°. В центре также ожидаются осадки, температура до +4°.
Согласно народному прогнозу, 28 декабря — день Трифона. Каков Трифон, таков и март.
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Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр-1°... -2°
- Донецк-4°... -5°
- Житомир+4°... -1°
- Запорожье0°... -1°
- Ивано-Франковск+6°... 0°
- Киев+3°... -3°
- Кировоград+2°... +1°
- Луганск-5°... -6°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+3°... +1°
- Одесса+5°... +1°
- Полтава-2°... -6°
- Ровно+4°... 0°
- Симферополь+4°... +3°
- Сумы-4°... -11°
- Тернополь+4°... 0°
- Харьков-4°... -8°
- Херсон+3°... 0°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+2°... -2°
- Чернигов0°... -5°
- Черновцы+6°... +1°
Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг
Ощущается как:+6 °
Влажность:99 %
Давление:761 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:69 %
Восход:07:27
Закат16:54
Видимость:4 км
Фаза луны:
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