В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на западе днем до +6° (карта)

08:10, 28 декабря 2018
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Холоднее всего будет на востоке Украины.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 декабря, в Украине ожидаются снегопады и дожди, на западе до +6°.

Мокрый снег и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца года

Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдет снег, температура до -4°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди и мокрый снег. Температура до +5°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +6°.

В северных областях пройдут дожди и снег. Температура до +3°. В центре также ожидаются осадки, температура до +4°.

Прогноз на 28 декабря / УНИАН
Прогноз на 28 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 декабря — день Трифона. Каков Трифон, таков и март.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода#дождь
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