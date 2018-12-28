В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на западе днем до +6° (карта)

Холоднее всего будет на востоке Украины.

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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 декабря, в Украине ожидаются снегопады и дожди, на западе до +6°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдет снег, температура до -4°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди и мокрый снег. Температура до +5°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +6°.

В северных областях пройдут дожди и снег. Температура до +3°. В центре также ожидаются осадки, температура до +4°.

Прогноз на 28 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 декабря — день Трифона. Каков Трифон, таков и март.

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