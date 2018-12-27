В Австралии жара бьет температурные рекорды (видео)

19:23, 27 декабря 2018
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Уже несколько дней подряд температура в трех штатах не падает ниже 40 градусов.

Пока северное полушарие мерзнет, в Австралии жара бьет рекорды.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Уже несколько дней подряд температура в трех штатах не падает ниже 40 градусов. В городе Милдура последний раз такую жару фиксировали 90 лет назад.

Обычно зимой в этих регионах температура едва превышает 25 градусов. Местных горячая погода застала на праздники, поэтому некоторые остаются дома. Другие - ищут спасения на пляжах и у бассейнов.

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Теги: #Австралия#жара
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