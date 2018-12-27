В Киеве завтра пройдет ливень, днем температура до +3°
Вечером в столице температура до +2°.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 декабря в Киеве пройдет сильный ливень, днем температура до +3°.
Новый циклон принесет дожди и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 28 декабря
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер южный и западный, до 3,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 15:59.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 28 декабря, в Украине ожидаются снегопады и дожди, на востоке ночью до -8°.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -1°
- Днепр0°... -7°
- Донецк+1°... -10°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск+4°... +3°
- Киев+1°... -2°
- Кировоград+2°... -4°
- Луганск0°... -8°
- Луцк+3°... +2°
- Львов+4°... +3°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава0°... -8°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы-1°... -12°
- Тернополь+2°... +1°
- Харьков0°... -12°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+1°... 0°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов0°... -2°
- Черновцы+4°... +2°
Виргиния, США
+ 1 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+1 °
Влажность:80 %
Давление:766 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:27
Закат16:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
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