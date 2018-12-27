В Киеве завтра пройдет ливень, днем температура до +3°

17:00, 27 декабря 2018
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Вечером в столице температура до +2°.

Завтра в Киеве пройдет дождь / Фото УНИАН
Завтра в Киеве пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 декабря в Киеве пройдет сильный ливень, днем температура до +3°.

Новый циклон принесет дожди и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 28 декабря

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер южный и западный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 15:59.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 28 декабря, в Украине ожидаются снегопады и дожди, на востоке ночью до -8°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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