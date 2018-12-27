Погода на завтра: Украину накроют дожди и снегопады (видеопрогноз)

Ночью холоднее всего будет на востоке - до -8°.

Завтра в Украине ожидаются осадки / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 декабря, в Украине ожидаются снегопады и дожди, на востоке ночью до -8°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -8°, днем до -4°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди и мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем до +5°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -1°, днем до +6°.

В северных областях пройдут дожди и снег. Температура ночью до -5°, днем до +3°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -6°, днем до +4°.

Согласно народному прогнозу, 28 декабря — день Трифона. Каков Трифон, таков и март.

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