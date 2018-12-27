Погода на завтра: Украину накроют дожди и снегопады (видеопрогноз)
Ночью холоднее всего будет на востоке - до -8°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 декабря, в Украине ожидаются снегопады и дожди, на востоке ночью до -8°.
Мокрый снег и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца года
Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -8°, днем до -4°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди и мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем до +5°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -1°, днем до +6°.
В северных областях пройдут дожди и снег. Температура ночью до -5°, днем до +3°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -6°, днем до +4°.
Согласно народному прогнозу, 28 декабря — день Трифона. Каков Трифон, таков и март.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 28 декабря
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Погода в Украине
- Винница+2°... -1°
- Днепр0°... -7°
- Донецк+1°... -10°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск+4°... +3°
- Киев+1°... -2°
- Кировоград+2°... -4°
- Луганск0°... -8°
- Луцк+3°... +2°
- Львов+4°... +3°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава0°... -8°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы-1°... -12°
- Тернополь+2°... +1°
- Харьков0°... -12°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+1°... 0°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов0°... -2°
- Черновцы+4°... +2°
Виргиния, США
+ 1 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+1 °
Влажность:80 %
Давление:766 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:27
Закат16:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
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