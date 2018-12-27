Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность в Карпатах достигает 2 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В четверг, 27 декабря, в высокогорье Карпат будет сохраняться умеренная снеголавинная опасность (2 уровня).

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"27 декабря в высокогорье Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей сохраняется умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 28 декабря, влияние циклона Uta в Украине ожидаются дожди и мокрый снег. Без осадков будет лишь на крайнем востоке.