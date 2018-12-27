Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах
Лавинная опасность в Карпатах достигает 2 уровня.
В четверг, 27 декабря, в высокогорье Карпат будет сохраняться умеренная снеголавинная опасность (2 уровня).
Мокрый снег и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца года
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"27 декабря в высокогорье Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей сохраняется умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 28 декабря, влияние циклона Uta в Украине ожидаются дожди и мокрый снег. Без осадков будет лишь на крайнем востоке.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+2°... -1°
- Днепр0°... -7°
- Донецк+1°... -10°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск+5°... +3°
- Киев+1°... -2°
- Кировоград+2°... -4°
- Луганск0°... -8°
- Луцк+3°... +2°
- Львов+4°... +3°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава0°... -8°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы-1°... -12°
- Тернополь+2°... +1°
- Харьков0°... -12°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+1°... 0°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов0°... -2°
- Черновцы+4°... +2°
Виргиния, США
+ 1 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+1 °
Влажность:79 %
Давление:766 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:27
Закат16:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей