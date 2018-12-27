На севере Шри-Ланки более 86 тысяч человек пострадали в результате наводнения

14:15, 27 декабря 2018
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Два человека погибли.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Два человека погибли, более 86 тысяч пострадали от наводнения, вызванного проливными дождями на севере Шри-Ланки.

На северо-востоке Австралии прошли рекордные дожди (видео)

Уровень воды в районах Джафна, Киллиноччи, Муллайтиву, Маннар, Вавуния идет на спад, однако жителей просят проявлять бдительность, передает Xinhua со ссылкой на Центр по борьбе со стихийными бедствиями.

Массовая операция по ликвидации последствий наводнения уже началась в затронутых районах, чтобы местные жители могли вернуться домой в ближайшие дни, когда уровень воды окончательно спадет. Более 11 тыс человек размещены в 39-ти временных лагерях, разбитых на севере страны.

Президент страны Майтрипала Сирисена вынес постановление о выплате компенсаций 1,4 тыс долларов США для восстановления каждого поврежденного дома.

Центр по борьбе со стихийными бедствиями также подсчитывает масштабы ущерба, нанесенного наводнением.

Напомним, сильные дожди, которые прошли с 16 по 18 декабря, вызвали наводнения в южных провинциях Таиланда.

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Теги: #наводнение#Шри-Ланка
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