Новый циклон принесет дожди и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 28 декабря
В Киеве завтра температура воздуха будет колебаться около нуля.
В пятницу, 28 декабря, из-за влияния циклона Uta в Украине ожидаются дожди и мокрый снег. Без осадков будет лишь на крайнем востоке.
В Украине из-за непогоды остаются обесточенными более 100 населенных пунктов
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Дожди, потому что температура воздуха в течение дня составит 0...+5 градусов. Разве что в восточных областях 0-3 градуса мороза. А ночью на востоке даже -3...-7 градусов. Мокрый снег будет организовывать налипание мокрого снега", - пишет она.
По прогнозм Диденко, в Киеве завтра дождь и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться около нуля.
Также синоптик дала прогноз погоды в Украине на новогоднюю ночь.
"Хроника новогодней ночи: ночью 1 января температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, на северо-востоке до -7...-10 градусов. Небольшой снег пройдет на западе, севере и в Винницкой области. На юге, востоке и в большинстве центральных областей - без существенных осадков", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 27 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.
Погода в Украине
- Винница+2°... -1°
- Днепр0°... -7°
- Донецк+1°... -10°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск+5°... +3°
- Киев+1°... -2°
- Кировоград+2°... -4°
- Луганск0°... -8°
- Луцк+3°... +2°
- Львов+4°... +3°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава0°... -8°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы-1°... -12°
- Тернополь+2°... +1°
- Харьков0°... -12°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+1°... 0°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов0°... -2°
- Черновцы+4°... +2°