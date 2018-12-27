Новый циклон принесет дожди и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 28 декабря

13:03, 27 декабря 2018
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В Киеве завтра температура воздуха будет колебаться около нуля.

Завтра в Украине ожидается мокрый снег / Фото УНИАН
Завтра в Украине ожидается мокрый снег / Фото УНИАН

В пятницу, 28 декабря, из-за влияния циклона Uta в Украине ожидаются дожди и мокрый снег. Без осадков будет лишь на крайнем востоке.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Дожди, потому что температура воздуха в течение дня составит 0...+5 градусов. Разве что в восточных областях 0-3 градуса мороза. А ночью на востоке даже -3...-7 градусов. Мокрый снег будет организовывать налипание мокрого снега", - пишет она.

По прогнозм Диденко, в Киеве завтра дождь и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

Также синоптик дала прогноз погоды в Украине на новогоднюю ночь.

"Хроника новогодней ночи: ночью 1 января температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, на северо-востоке до -7...-10 градусов. Небольшой снег пройдет на западе, севере и в Винницкой области. На юге, востоке и в большинстве центральных областей - без существенных осадков", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 27 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

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Теги: #снег#погода#дождь
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