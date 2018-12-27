Мокрый снег и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца года

Похолодание придет в Украину уже в 2019 году.

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Во второй половине последней недели в Украине ожидаются снег и мокрый снег, на юге будет усиливаться ветер.

Такой прогноз погоды в Украине опубликовала в своем блоге синоптик Наталья Диденко.

"Вторая половина последней недели года будет находиться во влажной воздушной массе. Периодически будут выпадать снег, мокрый снег... В южной части Украины вследствие высокой температуры воздуха предполагается дождь. Во время прохождения фронтов будет усиливаться ветер, особенно в районе Приазовья. Осадки ожидаются умеренные или небольшие. Сильных снегопадов пока не прогнозируется", - пишет она.

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По словам Диденко, с 27 декабря до 1 января ночью температура воздуха составит -1...-8 градусов, на северо-востоке – до -10 градусов, на юге – около нуля. Днем температура воздуха ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на Харьковщине и Сумщине до -2...-6 градусов. На западе Украины днем предполагается 0-2 градуса тепла. В Карпатах – 0-3 градуса мороза. В южной части максимальная температура воздуха составит 1-5 градусов тепла.

Также синоптик рассказала о погоде на Новый год. Ночью снег и мокрый снег в сочетании с сильным ветром пройдут на западе, севере, местами в центральных областях Украины. На юге Украины будет преобладать дождь, небольшой дождь, местами возможен мокрый снег. В восточных областях существенные осадки в ночные часы 1 января маловероятны.

Температура воздуха в Украине ночью 1 января 2-8 градусов мороза, на юге – 0-3 градуса тепла.

Погода в Киеве в ближайшее время будет облачной и влажной, также ожидаются снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью будет опускаться до -1-5 градусов, днем будет колебаться около нуля.

В новогоднюю ночь в Киеве есть вероятность снега и мокрого снега, порывистого ветра и незначительного налипания мокрого снега. Ночью 1 января ожидается 1-3 градуса мороза, а днем потеплеет до оттепели.

Со 2-го января 2019 года ожидается похолодание до умеренных морозов.

Напомним, 27 декабря в Украине ожидаются снегопады и дожди, на западе до +5°.