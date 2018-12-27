Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Синоптики прогнозируют в Украине сегодня временами снег, местами порывы ветра 15-20 м/с.

На дорогах страны сегодня гололедица / УНИАН

В четверг, 27 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Синоптики прогнозируют в Украине сегодня временами снег, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 4-10 градусов мороза, днем 0-6 градусов мороза, днем на юге и западе, с распространением на большую часть территории страны, повышение температуры от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. На дорогах страны гололедица.

Напомним, 27 декабря в Украине ожидаются снегопады и дожди, на западе до +5°.