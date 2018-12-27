В Украине из-за непогоды остаются обесточенными более 100 населенных пунктов

Больше всего обесточенных пунктов на Днепропетровщине.

Из-за непогоды без света остаются 104 населенных пункта / Фото УНИАН

В Украине в результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 104 населенных пункта в пяти областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Днепропетровской области без света остаются 65 населенных пунктов, Полтавской - 18, Кировоградской - 10, Донецкой - 8 и Черновицкой - 3. Отмечается, что бригадами облэнерго проводятся мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

Напомним, 27 декабря в Украине ожидаются снегопады и дожди, на западе до +5°.