Сегодня в Киеве пройдет снег, днем температура до +1°

Вечером в столице до -2°.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 27 декабря, в Киеве пройдет снег, днем температура до +1°.

Читайте также Снег и небольшой мороз: синоптик дала прогноз погоды на новогоднюю ночь в Украине

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -2°. Ветер северо-западный, до 7,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 15:58.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря в Украине ожидаются снегопады и дожди, на востоке ночью до -14°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.