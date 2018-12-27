Сегодня в Киеве пройдет снег, днем температура до +1°
Вечером в столице до -2°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 27 декабря, в Киеве пройдет снег, днем температура до +1°.
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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -2°. Ветер северо-западный, до 7,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 15:58.
Как сообщал УНИАН, 27 декабря в Украине ожидаются снегопады и дожди, на востоке ночью до -14°.
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Погода в Украине
- Винница+1°... 0°
- Днепр0°... -6°
- Донецк0°... -14°
- Житомир+1°... 0°
- Запорожье+1°... -5°
- Ивано-Франковск+5°... +3°
- Киев+1°... -2°
- Кировоград+1°... -2°
- Луганск0°... -8°
- Луцк+3°... +2°
- Львов+4°... +3°
- Николаев+2°... -1°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава-1°... -7°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы-1°... -9°
- Тернополь+3°... +2°
- Харьков-1°... -12°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов0°... -4°
- Черновцы+4°... +2°
Виргиния, США
0 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:0 °
Влажность:78 %
Давление:767 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:27
Закат16:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
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