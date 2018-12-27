Сегодня в Киеве пройдет снег, днем температура до +1°

08:30, 27 декабря 2018
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Вечером в столице до -2°.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 27 декабря, в Киеве пройдет снег, днем температура до +1°.

Снег и небольшой мороз: синоптик дала прогноз погоды на новогоднюю ночь в Украине

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -2°. Ветер северо-западный, до 7,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 15:58.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря в Украине ожидаются снегопады и дожди, на востоке ночью до -14°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#Киев#погода
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