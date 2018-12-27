В Украине сегодня пройдут снегопады и дожди, в западных областях температура до +5° (карта)

08:11, 27 декабря 2018
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Холоднее всего будет на востоке страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 27 декабря в Украине ожидаются снегопады и дожди, на западе до +5°.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 26-27 декабря

Погода на сегодня. На востоке пройдет снег, температура до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +3°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +5°.

В северных областях пройдет снег. Температура до +1°. В центре также ожидаются осадки, температура до +1°.

Прогноз на 27 декабря / УНИАН
Прогноз на 27 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 декабря — Филимона. Каков Филимон — таков и февраль.

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Теги: #снег#погода#дождь
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