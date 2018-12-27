В Украине сегодня пройдут снегопады и дожди, в западных областях температура до +5° (карта)
Холоднее всего будет на востоке страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 декабря в Украине ожидаются снегопады и дожди, на западе до +5°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 26-27 декабря
Погода на сегодня. На востоке пройдет снег, температура до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +3°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +5°.
В северных областях пройдет снег. Температура до +1°. В центре также ожидаются осадки, температура до +1°.
Согласно народному прогнозу, 27 декабря — Филимона. Каков Филимон — таков и февраль.
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Погода в Украине
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Ясно и безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:0 °
Влажность:78 %
Давление:767 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:27
Закат16:54
Видимость:16 км
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