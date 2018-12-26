Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в новогоднюю ночь

16:40, 26 декабря 2018
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В Киеве в новогоднюю ночь ожидается 5-7º мороза с повышением температуры к утру до 2-3º мороза, без осадков.

В Киеве в новогоднюю ночь ожидается 5-7º мороза / фото УНИАН
В Киеве в новогоднюю ночь ожидается 5-7º мороза / фото УНИАН

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что погода в новогоднюю ночь в Украине будет очень разнообразной.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН. «Что касается погоды Украины в новогоднюю ночь - то она будет очень разнообразной», - заявил он.

По словам Кульбиды, в новогоднюю ночь в западных областях Украины ожидается дождь при плюсовой температуре воздуха.

«В северных областях ночью без осадков, 3-8º мороза, утром - мокрый снег, днем - с переходом в дождь с повышением температуры до 2-3º тепла», - рассказал он.

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По прогнозам Укргидрометцентра, новогодняя ночь в восточных областях пройдет без осадков. Температура ночью - 4-9º мороза, днем - до 5º мороза, без осадков.

«Что касается юга - ночью 1-6º мороза, днем - около 0º, без осадков», - добавил Кульбида.

Также он отметил, что в Киеве в новогоднюю ночь ожидается 5-7º мороза с повышением температуры к утру до 2-3º мороза, без осадков. Утром 1 января начнется мокрый снег, который потом перейдет в дождь. Максимальная температура днем 2-3º тепла.

В целом, по словам Кульбиды, с 27 декабря по 1 января в Украине будет выпадать небольшой снег, мокрый снег с дождем на фоне незначительных колебаний температурного режима.

Как сообщала Погода УНИАН, в течение 26-27 декабря в Украине местами ожидается снег, временами порывы ветра до 15-20 м/с, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#синоптик#Новый год#2019 год
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