Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в новогоднюю ночь
В Киеве в новогоднюю ночь ожидается 5-7º мороза с повышением температуры к утру до 2-3º мороза, без осадков.
Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что погода в новогоднюю ночь в Украине будет очень разнообразной.
Об этом он сказал в комментарии УНИАН. «Что касается погоды Украины в новогоднюю ночь - то она будет очень разнообразной», - заявил он.
По словам Кульбиды, в новогоднюю ночь в западных областях Украины ожидается дождь при плюсовой температуре воздуха.
«В северных областях ночью без осадков, 3-8º мороза, утром - мокрый снег, днем - с переходом в дождь с повышением температуры до 2-3º тепла», - рассказал он.
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По прогнозам Укргидрометцентра, новогодняя ночь в восточных областях пройдет без осадков. Температура ночью - 4-9º мороза, днем - до 5º мороза, без осадков.
«Что касается юга - ночью 1-6º мороза, днем - около 0º, без осадков», - добавил Кульбида.
Также он отметил, что в Киеве в новогоднюю ночь ожидается 5-7º мороза с повышением температуры к утру до 2-3º мороза, без осадков. Утром 1 января начнется мокрый снег, который потом перейдет в дождь. Максимальная температура днем 2-3º тепла.
В целом, по словам Кульбиды, с 27 декабря по 1 января в Украине будет выпадать небольшой снег, мокрый снег с дождем на фоне незначительных колебаний температурного режима.
Как сообщала Погода УНИАН, в течение 26-27 декабря в Украине местами ожидается снег, временами порывы ветра до 15-20 м/с, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
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- Донецк-3°... -5°
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