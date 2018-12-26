Завтра в Киеве пройдет снег, температура днем до +1°
Вечером в столице до -2°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 27 декабря, в Киеве пройдет снег, днем температура до +1°.
Снег и морозы: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -2°. Ветер северо-западный, до 7,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:57, а зайдет в 15:58.
Как сообщал УНИАН, 27 декабря в Украине ожидаются снегопады и дожди, на востоке ночью до -14°.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -1°
- Днепр-3°... -4°
- Донецк-3°... -5°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье-2°... -3°
- Ивано-Франковск+3°... +1°
- Киев+2°... 0°
- Кировоград+1°... 0°
- Луганск-1°... -4°
- Луцк+3°... +1°
- Львов+2°... 0°
- Николаев+1°... 0°
- Одесса+1°... 0°
- Полтава-1°... -2°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь0°... -1°
- Сумы-1°... -2°
- Тернополь+2°... 0°
- Харьков-5°... -6°
- Херсон+1°... 0°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+1°... 0°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+4°... +2°
Виргиния, США
- 4 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:-4 °
Влажность:79 %
Давление:763 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:27
Закат16:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
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