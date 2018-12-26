Завтра в Украине пройдут снегопады и дожди, на востоке ночью ударят сильные морозы (видеопрогноз)

В Донецкой области ночью до -14°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 27 декабря в Украине ожидаются снегопады и дожди, на востоке ночью до -14°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -14°, днем до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -5°, днем до +3°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +5°.

В северных областях пройдет снег. Температура ночью до -4°, днем до +1°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -7°, днем до +1°.

Согласно народному прогнозу, 27 декабря — Филимона. Каков Филимон — таков и февраль.

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