Завтра в Украине пройдут снегопады и дожди, на востоке ночью ударят сильные морозы (видеопрогноз)

16:30, 26 декабря 2018
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В Донецкой области ночью до -14°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 27 декабря в Украине ожидаются снегопады и дожди, на востоке ночью до -14°.

Снег и небольшой мороз: синоптик дала прогноз погоды на новогоднюю ночь в Украине

Погода в Украине на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -14°, днем до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -5°, днем до +3°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +5°.

В северных областях пройдет снег. Температура ночью до -4°, днем до +1°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -7°, днем до +1°.

Согласно народному прогнозу, 27 декабря — Филимона. Каков Филимон — таков и февраль.

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Теги: #снег#погода#мороз
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