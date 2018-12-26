Завтра в Украине пройдут снегопады и дожди, на востоке ночью ударят сильные морозы (видеопрогноз)
В Донецкой области ночью до -14°.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 декабря в Украине ожидаются снегопады и дожди, на востоке ночью до -14°.
Снег и небольшой мороз: синоптик дала прогноз погоды на новогоднюю ночь в Украине
Погода в Украине на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -14°, днем до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -5°, днем до +3°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +5°.
В северных областях пройдет снег. Температура ночью до -4°, днем до +1°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -7°, днем до +1°.
Согласно народному прогнозу, 27 декабря — Филимона. Каков Филимон — таков и февраль.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 27 декабря
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Погода в Украине
- Винница+2°... -1°
- Днепр-3°... -4°
- Донецк-3°... -5°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье-2°... -3°
- Ивано-Франковск+3°... +1°
- Киев+2°... 0°
- Кировоград+1°... 0°
- Луганск-1°... -4°
- Луцк+3°... +1°
- Львов+2°... 0°
- Николаев+1°... 0°
- Одесса+1°... 0°
- Полтава-1°... -2°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь0°... -1°
- Сумы-1°... -2°
- Тернополь+2°... 0°
- Харьков-5°... -6°
- Херсон+1°... 0°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+1°... 0°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+4°... +2°
Виргиния, США
- 4 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:-4 °
Влажность:79 %
Давление:763 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:27
Закат16:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
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