В Карпатах намело больше метра снега
Местами высота снежного покрова достигает 106 см.
По состоянию на 26 декабря в Карпатах местами высота снежного покрова превышает метр.
В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность
Об этом говорится в сообщении отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах в Facebook.
Так, на станции Пожижевской сисота снежного покрова составляет 35-99 см, снег метелевых, нестабильный. Лавиноопасно. На станции Плай высота снежного покрова составляет 17-73 см, снежный покров закреплен хорошо и стабильно.
На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -10,3°, высота снежного покрова составляет 106 см.
Напомним, в течение 26-27 декабря в Украине местами ожидается снег, временами порывы ветра до 15-20 м/с, объявлено штормовое предупреждение.
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