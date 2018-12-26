В Карпатах намело больше метра снега

15:35, 26 декабря 2018
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Местами высота снежного покрова достигает 106 см.

В Карпатах намело больше метра снега / Фото УНИАН
В Карпатах намело больше метра снега / Фото УНИАН

По состоянию на 26 декабря в Карпатах местами высота снежного покрова превышает метр.

В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность

Об этом говорится в сообщении отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах в Facebook.

Так, на станции Пожижевской сисота снежного покрова составляет 35-99 см, снег метелевых, нестабильный. Лавиноопасно. На станции Плай высота снежного покрова составляет 17-73 см, снежный покров закреплен хорошо и стабильно.

На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -10,3°, высота снежного покрова составляет 106 см.

Напомним, в течение 26-27 декабря в Украине местами ожидается снег, временами порывы ветра до 15-20 м/с, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #снег#погода#Карпаты
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