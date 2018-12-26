В результате землетрясения в районе вулкана Этна пострадали четыре человека

В результате землетрясения повреждены несколько зданий.

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По меньшей мере четыре человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,8 балла, которое произошло в районе самого активного в Европе вулкана Этна на Сицилии.

Подземные толчки вызвали панику среди местных жителей, многие из которых выбежали из домов на улицу и провели остаток ночи в автомобилях, сообщает BBC со ссылкой на местные СМИ.

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В результате землетрясения повреждены несколько зданий. Вулкан начал извергаться 24 декабря, после чего в этом регионе произошло несколько подземных толчков.

Вулканический пепел накрыл несколько близлежащих деревень, на время был закрыт аэропорт Катании. Людям, находившимся на склоне вулкана, рекомендовали срочно покинуть опасное место.

Землетрясение произошло в 03:19 по местному времени в районе коммуны Виагранде, а в городе Катания, где живет около 300 тыс. человек, из-за землетрясения шатались дома.

Ранее ученые сообщили, что Этна сползает в сторону Средиземного моря со скоростью около 14 миллиметров в год. Это происходит, поскольку гора располагается на платформе из хрупких, податливых осадочных отложений. Геологические исследования в других частях света показывают, что подобные явления могут привести к разрушительным последствиям. Например, на склонах вулкана могут начаться оползни.

Вулкан Этна, который достигает 3 тысяч 300 метров в высоту, может выбрасывать пепел, дым и пыль несколько раз в год. Последний раз мощное извержение произошло в 1992 году.