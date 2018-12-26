Снег и морозы: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
В Киеве завтра ослабнут осадки.
В четверг, 27 декабря, в Украине ожидаются снегопады, ночью - морозы.
На дорогах Полтавской и Черкасской областей из-за непогоды затруднено движение транспорта (фото, видео)
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Ближайшей ночью в восточных областях, а завтра во второй половине дня на западе осадки будут умеренными. На юге, разве что, на Запорожье, полетает снег и мокрый снег, на Одесщине, Николаевщине, Херсонщине завтра днем без существенных осадков", - пишет она.
По словам Диденко, завтра температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах -1...-5 градусов, ночью на Сумщине и Харьковщине до -10 градусов. В западных областях и в южной части в четверг ожидается 0...+4 градуса.
В Киеве завтра ожидается ослабление осадков. В ближайшие сутки в столице предполагается 0-3 градуса мороза.
По новым данным синоптика, погода в Украине в новогоднюю ночь будет морозной, днем придут снегопады.
Напомним, в течение 26-27 декабря в Украине местами ожидается снег, временами порывы ветра до 15-20 м/с, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+2°... -1°
- Днепр-3°... -4°
- Донецк-3°... -5°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье-2°... -3°
- Ивано-Франковск+3°... +1°
- Киев+2°... 0°
- Кировоград+1°... 0°
- Луганск-1°... -4°
- Луцк+3°... +1°
- Львов+2°... 0°
- Николаев+1°... 0°
- Одесса+1°... 0°
- Полтава-1°... -2°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь0°... -1°
- Сумы-1°... -2°
- Тернополь+2°... 0°
- Харьков-5°... -6°
- Херсон+1°... 0°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+1°... 0°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+4°... +2°