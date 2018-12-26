Снег и морозы: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

13:02, 26 декабря 2018
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В Киеве завтра ослабнут осадки.

Завтра в Украине ожидаются морозы / УНИАН
Завтра в Украине ожидаются морозы / УНИАН

В четверг, 27 декабря, в Украине ожидаются снегопады, ночью - морозы.

На дорогах Полтавской и Черкасской областей из-за непогоды затруднено движение транспорта (фото, видео)

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшей ночью в восточных областях, а завтра во второй половине дня на западе осадки будут умеренными. На юге, разве что, на Запорожье, полетает снег и мокрый снег, на Одесщине, Николаевщине, Херсонщине завтра днем без существенных осадков", - пишет она.

По словам Диденко, завтра температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах -1...-5 градусов, ночью на Сумщине и Харьковщине до -10 градусов. В западных областях и в южной части в четверг ожидается 0...+4 градуса.

В Киеве завтра ожидается ослабление осадков. В ближайшие сутки в столице предполагается 0-3 градуса мороза.

По новым данным синоптика, погода в Украине в новогоднюю ночь будет морозной, днем придут снегопады.

Напомним, в течение 26-27 декабря в Украине местами ожидается снег, временами порывы ветра до 15-20 м/с, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #снег#погода#морозы
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