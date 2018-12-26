В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность
В горных районах существует угроза схода снега на дороги.
В среду, 26 декабря, в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня, в горных районах существует угроза схода снега на дороги.
На дорогах Полтавской и Черкасской областей из-за непогоды затруднено движение транспорта (фото, видео)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"26 декабря в связи со снегопадами и метелями в горах Ивано-Франковской, Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность, и в горах Львовской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Из-за снегопадов в горных районах существует угроза оползней снега на дороги.
Напомним, в течение 26-27 декабря в Украине местами ожидается снег, временами порывы ветра до 15-20 м/с, объявлено штормовое предупреждение.
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