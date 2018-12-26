На дорогах Полтавской и Черкасской областей из-за непогоды затруднено движение транспорта (фото, видео)

Движение большегрузного и общественного транспорта ограничено в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

в Полтавской и Черкасской областях из-за снегопада затруднено движение транспорта / ГСЧС

На дорогах Полтавской и Черкасской областей из-за непогоды осложнено движение автотранспорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, затруднено движение на автодороге М-03 между с. Красногоровка Великобагачанского района и с. Красное Хорольского района Полтавской области (затор около 20 км). Там полиция перекрыла движение для работы техники автодора. Всего привлечено 9 единиц техники и 17 человек.

Также на автодороге Золотоноша - Кременчуг (трасса Н-08) вблизи с. Липовое в заторе находится около 50 автомобилей.

«Там организован пункт обогрева в помещении школы с. Святиловка (размещено 125 человек). Всего привлечено 9 единиц техники и 21 человек», - отметили в ГСЧС.

В Полтавскую область дополнительно направлена тяжелая инженерная техника.

На территории Черкасской области затруднено движение на автодороге Золотоноша - Кременчуг (трасса Н-08) на участке вблизи села Тимченки Чернобаевского района. В заторе остается около 10 транспортных средств. Всего привлечено 3 единицы техники и 9 человек.

Кроме того, распоряжением штаба Укравтодора ограничено движение большегрузного и общественного транспорта в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

«Всего оказана помощь в буксировке более 650 транспортных средств, в которых находилось около 1 тыс. 500 человек. Для оказания помощи в буксировке транспортных средств от ГСЧС привлекалось более 900 человек и 250 единиц техники», - добавили в ГСЧС.

На данний момент ускладнено рух на автошляху (затор близько 20 км).

Поліція була змушена перекрити рух для роботи техніки автодору.



Також на автошляху Золотоноша – Кременчук (траса Н-08) у заторі перебувють близько 50 автомобілів.



Будь ласка, зважайте на цю інформацію. pic.twitter.com/HonepILZEE — МВС України (@MVS_UA) 26 декабря 2018 г.

Напомним, из-за непогоды в Украине обесточены 479 населенных пунктов в 10 областях.