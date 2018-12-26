Из-за снегопада в Украине обесточены 479 населенных пунктов в 10 областях (видео)
На Днепропетровщине без света остались более 170 населенных пунктов.
Из-за непогоды в Украине обесточены 479 населенных пунктов в 10 областях.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Погода на сегодня: в Украине продолжатся снегопады (карта)
"В результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) вследствие срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 479 населенных пунктов в десяти областях, а именно: Днепропетровская - 172, Полтавская - 119, Кировоградская - 68, Луганская - 47, Харьковская - 33, Черкасская - 12, Сумская - 9, Донецкая - 9, Черниговская - 8 и Николаевская - 2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бригадами облэнерго проводятся мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.
Напомним, в течение 26-27 декабря в Украине местами ожидается снег, временами порывы ветра до 15-20 м/сек, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+2°... 0°
- Днепр-3°... -4°
- Донецк-4°... -5°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье-2°... -3°
- Ивано-Франковск+3°... +1°
- Киев+2°... -1°
- Кировоград+1°... -1°
- Луганск-1°... -5°
- Луцк+3°... +1°
- Львов+2°... 0°
- Николаев+1°... 0°
- Одесса+1°... -1°
- Полтава-1°... -2°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь0°... -1°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь+2°... 0°
- Харьков-5°... -6°
- Херсон+1°... 0°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+4°... +1°