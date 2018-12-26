Из-за снегопада в Украине обесточены 479 населенных пунктов в 10 областях (видео)

На Днепропетровщине без света остались более 170 населенных пунктов.

Из-за непогоды в Украине обесточены почти 500 населенных пунктов / Фото УНИАН

Из-за непогоды в Украине обесточены 479 населенных пунктов в 10 областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"В результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) вследствие срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 479 населенных пунктов в десяти областях, а именно: Днепропетровская - 172, Полтавская - 119, Кировоградская - 68, Луганская - 47, Харьковская - 33, Черкасская - 12, Сумская - 9, Донецкая - 9, Черниговская - 8 и Николаевская - 2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригадами облэнерго проводятся мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

Напомним, в течение 26-27 декабря в Украине местами ожидается снег, временами порывы ветра до 15-20 м/сек, объявлено штормовое предупреждение.