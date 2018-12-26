Снег и ветер: синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

26-27 декабря на большей части территории страны временами снег, местами порывы ветра 15-20 м/сек.

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Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«По данным Укргидрометцентра, 26-27 декабря в Украине временами снег, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью 4-10 мороза, днем от нуля до 6 градусов мороза», - говорится в сообщении.

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На юге и западе, с распространением на большую часть территории страны ожидается повышение температуры до 3-х мороза – 3-х тепла.

«Такие погодные условия могут обусловить частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства», - отметили в ГСЧС.