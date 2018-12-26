Снег и ветер: синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине
26-27 декабря на большей части территории страны временами снег, местами порывы ветра 15-20 м/сек.
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
«По данным Укргидрометцентра, 26-27 декабря в Украине временами снег, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью 4-10 мороза, днем от нуля до 6 градусов мороза», - говорится в сообщении.
Погода на сегодня: в Украине продолжатся снегопады (карта, видео)
На юге и западе, с распространением на большую часть территории страны ожидается повышение температуры до 3-х мороза – 3-х тепла.
«Такие погодные условия могут обусловить частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства», - отметили в ГСЧС.
Погода в Украине
- Винница+2°... 0°
- Днепр-3°... -4°
- Донецк-4°... -5°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье-2°... -3°
- Ивано-Франковск+3°... +1°
- Киев+2°... -1°
- Кировоград+1°... -1°
- Луганск-1°... -5°
- Луцк+3°... +1°
- Львов+2°... 0°
- Николаев+1°... 0°
- Одесса+1°... -1°
- Полтава-1°... -2°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь0°... -1°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь+2°... 0°
- Харьков-5°... -6°
- Херсон+1°... 0°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+4°... +1°