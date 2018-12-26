В Украине объявили штормовое предупреждение на 26-27 декабря
Ожидается нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах.
В течение 26-27 декабря в Украине местами ожидается снег, временами порывы ветра до 15-20 м/сек, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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Так, 26-27 декабря в Украине временами снег, местами порывы ветра 15-20 м/сек. Температура в среду ночью 4-10 градусов мороза, днем на юге и западе с распространением на большую часть территории страны повышение до -3...+3 градусов.
Ряятувальники отмечают, что такие погодные условия могут обусловить частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства.
Напомним, в среду, 26 декабря, в Украине пройдут дожди и снегопады, температура до +4°.
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- Днепр-3°... -4°
- Донецк-4°... -5°
- Житомир+3°... 0°
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- Луганск-1°... -5°
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- Львов+2°... 0°
- Николаев+1°... 0°
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- Сумы-2°... -3°
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- Харьков-5°... -6°
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