Снег и небольшой мороз: синоптик дала прогноз погоды на новогоднюю ночь в Украине

09:39, 26 декабря 2018
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Днем первого января температура до +1.

Новогодняя ночь в Украине будет снежной / Фото УНИАН
Новогодняя ночь в Украине будет снежной / Фото УНИАН

В новогоднюю ночь в Украине ожидаются снегопады и небольшой мороз.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Хроника прогноза на новогоднюю ночь: пока в прогнозе остается доминирование осадков, без снега не останемся", - пишет она.

Согласно прогнозу Диденко, ночью ожидается небольшой мороз, а днем первого января температура до 0...+1 градуса.

Напомним, в среду, 26 декабря, в Украине пройдут дожди и снегопады, температура до +4°.

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Теги: #снег#погода#Новый год
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