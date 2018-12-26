Снег и небольшой мороз: синоптик дала прогноз погоды на новогоднюю ночь в Украине

Днем первого января температура до +1.

Новогодняя ночь в Украине будет снежной / Фото УНИАН

В новогоднюю ночь в Украине ожидаются снегопады и небольшой мороз.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Хроника прогноза на новогоднюю ночь: пока в прогнозе остается доминирование осадков, без снега не останемся", - пишет она.

Согласно прогнозу Диденко, ночью ожидается небольшой мороз, а днем первого января температура до 0...+1 градуса.

Напомним, в среду, 26 декабря, в Украине пройдут дожди и снегопады, температура до +4°.