Снег и небольшой мороз: синоптик дала прогноз погоды на новогоднюю ночь в Украине
Днем первого января температура до +1.
В новогоднюю ночь в Украине ожидаются снегопады и небольшой мороз.
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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Хроника прогноза на новогоднюю ночь: пока в прогнозе остается доминирование осадков, без снега не останемся", - пишет она.
Согласно прогнозу Диденко, ночью ожидается небольшой мороз, а днем первого января температура до 0...+1 градуса.
Напомним, в среду, 26 декабря, в Украине пройдут дожди и снегопады, температура до +4°.
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