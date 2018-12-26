В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +2°
В столице сегодня продолжатся осадки.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 декабря в Киеве пройдет снег, температура до +2°.
Погода на неделю: Украину накроют сильные снегопады (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер переменный, до 6,5 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 15:57.
Как сообщал УНИАН, в среду, 26 декабря, в Украине пройдут дожди и снегопады, температура до +4°.
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Погода в Украине
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- Запорожье-2°... -3°
- Ивано-Франковск+3°... +1°
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- Луганск-1°... -5°
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- Львов+2°... 0°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+3°... 0°
- Полтава-2°... -3°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь-1°... -2°
- Сумы-3°... -4°
- Тернополь+2°... 0°
- Харьков-5°... -6°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+1°... -2°
- Черновцы+4°... +1°
Виргиния, США
- 4 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:-4 °
Влажность:75 %
Давление:764 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:27
Закат16:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
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