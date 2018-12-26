В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +2°

В столице сегодня продолжатся осадки.

Сегодня в Киеве пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 декабря в Киеве пройдет снег, температура до +2°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер переменный, до 6,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, в среду, 26 декабря, в Украине пройдут дожди и снегопады, температура до +4°.

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