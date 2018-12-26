Погода на сегодня: в Украине продолжатся снегопады (карта, видео)

08:13, 26 декабря 2018
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Теплее всего будет на западе страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 26 декабря, в Украине пройдут дожди и снегопады, температура до +4°.

Погода на неделю: Украину накроют сильные снегопады (карта)

На востоке практически без осадков, температура до -4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +1°.

На западе Украины пройдет снег с дождем. Температура до +4°.

В северных областях ожидаются снегопады. Температура до +3°. В центре пройдет снег, температура до +2°.

Прогноз на 26 декабря / УНИАН
Прогноз на 26 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 декабря — Евстрата, Евгения. Каков Евстрат — таков январь. Вечером в ясную погоду провода играют, будто струны, — на ненастье. Если ясного дня появляется пушистый и игольчатый иней — жди резкого похолодания и метели.

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Теги: #снег#погода
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