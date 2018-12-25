На дорогах в Полтавской области из-за погодных условий ограничено движение всех видов транспорта

18:20, 25 декабря 2018
58
0

В области продолжаются сильные снегопады и метели.

В управлении рекомендуют водителям воздержаться от поездок до стабилизации ситуации \ Фото УНИАН
В управлении рекомендуют водителям воздержаться от поездок до стабилизации ситуации \ Фото УНИАН

На дорогах в Полтавской области в связи с метелью и сильным снегопадом с 17.00 25 декабря до 2.00 26 декабря ограничено движение грузового и пассажирского транспорта.

В городах и селах Полтавской области из-за непогоды отменяют занятия в школах

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации.

В управлении рекомендуют водителям воздержаться от поездок до стабилизации ситуации на дорогах.

Руководство области обращается к жителям Полтавской области с просьбой по возможности не выезжать на дороги до утра.

Водителей авто просят не парковаться на обочинах дорог, чтобы не блокировать таким образом работу снегоуборочной техники.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Полтавской области из-за сильного снега отменены междугородные и межобластные автобусные рейсы.

За ночь в регионе подразделения спасателей освободили из снежных заносов 31 автомобиль, в том числе четыре автомобиля скорой помощи.

Кроме того, в некоторых городах и селах Полтавской области из-за непогоды завтра отменят занятия в школах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дороги#непогода#Полтавщина
Читайте также
На дорогах в Полтавской области из-за погодных условий ограничено движение всех видов транспорта На дорогах в Полтавской области из-за погодных условий ограничено движение всех видов транспорта
Снег и морозы до конца недели не покинут Украину Снег и морозы до конца недели не покинут Украину
Харьков засыпало снегом (фоторепортаж) Харьков засыпало снегом (фоторепортаж)
Непогода на Полтавщине: отменены автобусные рейсы, машины застряют в снежных заносах (фото, видео) Непогода на Полтавщине: отменены автобусные рейсы, машины застряют в снежных заносах (фото, видео)
В восьми областях Украины из-за непогоды обесточены 128 населенных пунктов В восьми областях Украины из-за непогоды обесточены 128 населенных пунктов
Завтра в Украине пройдут снегопады, холоднее всего будет в северных областях (карта) Завтра в Украине пройдут снегопады, холоднее всего будет в северных областях (карта)
Циклон разминается: синоптик рассказала о погоде в Украине на католическое Рождество Циклон разминается: синоптик рассказала о погоде в Украине на католическое Рождество

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 2 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
67 %
760 мм
3.2 м/с
2 %
Лента новостей