На дорогах в Полтавской области из-за погодных условий ограничено движение всех видов транспорта

В области продолжаются сильные снегопады и метели.

В управлении рекомендуют водителям воздержаться от поездок до стабилизации ситуации \ Фото УНИАН

На дорогах в Полтавской области в связи с метелью и сильным снегопадом с 17.00 25 декабря до 2.00 26 декабря ограничено движение грузового и пассажирского транспорта.

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Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации.

В управлении рекомендуют водителям воздержаться от поездок до стабилизации ситуации на дорогах.

Руководство области обращается к жителям Полтавской области с просьбой по возможности не выезжать на дороги до утра.

Водителей авто просят не парковаться на обочинах дорог, чтобы не блокировать таким образом работу снегоуборочной техники.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Полтавской области из-за сильного снега отменены междугородные и межобластные автобусные рейсы.

За ночь в регионе подразделения спасателей освободили из снежных заносов 31 автомобиль, в том числе четыре автомобиля скорой помощи.

Кроме того, в некоторых городах и селах Полтавской области из-за непогоды завтра отменят занятия в школах.