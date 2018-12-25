На дорогах в Полтавской области из-за погодных условий ограничено движение всех видов транспорта
В области продолжаются сильные снегопады и метели.
На дорогах в Полтавской области в связи с метелью и сильным снегопадом с 17.00 25 декабря до 2.00 26 декабря ограничено движение грузового и пассажирского транспорта.
В городах и селах Полтавской области из-за непогоды отменяют занятия в школах
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации.
В управлении рекомендуют водителям воздержаться от поездок до стабилизации ситуации на дорогах.
Руководство области обращается к жителям Полтавской области с просьбой по возможности не выезжать на дороги до утра.
Водителей авто просят не парковаться на обочинах дорог, чтобы не блокировать таким образом работу снегоуборочной техники.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Полтавской области из-за сильного снега отменены междугородные и межобластные автобусные рейсы.
За ночь в регионе подразделения спасателей освободили из снежных заносов 31 автомобиль, в том числе четыре автомобиля скорой помощи.
Кроме того, в некоторых городах и селах Полтавской области из-за непогоды завтра отменят занятия в школах.
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