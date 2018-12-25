В Италии проснулся вулкан Этна (видео)
Перед этим зафиксировали подземные толчки, самый сильный был магнитудой 4,3.
На острове Сицилия продолжается извержение вулкана Этна – в канун праздника Рождества 24 декабря он выпустил столб дыма и пепла.
Перед этим зафиксировали подземные толчки, самый сильный был магнитудой 4,3. Информации о пострадавших нет.
На Сицилии проснулся самый высокий и самый активный вулкан Европы
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-3°... -6°
- Днепр+1°... -7°
- Донецк+2°... -6°
- Житомир-2°... -5°
- Запорожье+3°... -6°
- Ивано-Франковск0°... -2°
- Киев-3°... -6°
- Кировоград-2°... -6°
- Луганск+2°... -3°
- Луцк-1°... -3°
- Львов-1°... -2°
- Николаев0°... -4°
- Одесса0°... -5°
- Полтава-1°... -8°
- Ровно-2°... -4°
- Симферополь+3°... -4°
- Сумы-2°... -9°
- Тернополь-1°... -4°
- Харьков+1°... -7°
- Херсон+1°... -4°
- Хмельницкий-3°... -5°
- Черкассы-2°... -6°
- Чернигов-3°... -8°
- Черновцы0°... -2°
Виргиния, США
+ 2 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-1 °
Влажность:67 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:26
Закат16:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей