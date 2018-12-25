В Италии проснулся вулкан Этна (видео)

Перед этим зафиксировали подземные толчки, самый сильный был магнитудой 4,3.

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На острове Сицилия продолжается извержение вулкана Этна – в канун праздника Рождества 24 декабря он выпустил столб дыма и пепла.

Перед этим зафиксировали подземные толчки, самый сильный был магнитудой 4,3. Информации о пострадавших нет.