В Италии проснулся вулкан Этна (видео)

17:53, 25 декабря 2018
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Перед этим зафиксировали подземные толчки, самый сильный был магнитудой 4,3.

Иллюстрация \ REUTERS
Иллюстрация \ REUTERS

На острове Сицилия продолжается извержение вулкана Этна – в канун праздника Рождества 24 декабря он выпустил столб дыма и пепла.

Перед этим зафиксировали подземные толчки, самый сильный был магнитудой 4,3. Информации о пострадавших нет.

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Теги: #Италия#вулкан
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