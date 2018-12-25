В некоторых городах и селах Полтавской области из-за непогоды завтра отменят занятия в школах
Сегодня в области из-за сильного снега отменены междугородние и межобластные автобусные рейсы.
В некоторых городах и селах Полтавской области из-за непогоды завтра отменят занятия в школах.
Непогода на Полтавщине: отменены автобусные рейсы, машины застряют в снежных заносах (фото, видео)
Как сообщили УНИАН в мэрии Кременчуга (Полтавская обл.) завтра отменены занятия во всех 29 школах города.
Также отменены занятия в некоторых селах Полтавской области, так как дороги между селами заметены.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Полтавской области из-за сильного снега отменены междугородние и межобластные автобусные рейсы.
За ночь в регионе подразделения спасателей вытащили из снежных заносов 31 автомобиль, в том числе 4 автомобиля скорой помощи.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-3°... -6°
- Днепр+1°... -7°
- Донецк+2°... -6°
- Житомир-2°... -5°
- Запорожье+3°... -6°
- Ивано-Франковск0°... -2°
- Киев-3°... -6°
- Кировоград-2°... -6°
- Луганск+2°... -3°
- Луцк-1°... -3°
- Львов-1°... -2°
- Николаев0°... -4°
- Одесса0°... -5°
- Полтава-1°... -8°
- Ровно-2°... -4°
- Симферополь+3°... -4°
- Сумы-2°... -9°
- Тернополь-1°... -4°
- Харьков+1°... -7°
- Херсон+1°... -4°
- Хмельницкий-3°... -5°
- Черкассы-2°... -6°
- Чернигов-3°... -8°
- Черновцы0°... -2°
Виргиния, США
+ 2 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-1 °
Влажность:67 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:26
Закат16:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей