В некоторых городах и селах Полтавской области из-за непогоды завтра отменят занятия в школах

16:58, 25 декабря 2018
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Сегодня в области из-за сильного снега отменены междугородние и межобластные автобусные рейсы.

Также отменены занятия в некоторых селах Полтавской области \ УНИАН
Также отменены занятия в некоторых селах Полтавской области \ УНИАН

В некоторых городах и селах Полтавской области из-за непогоды завтра отменят занятия в школах.

Непогода на Полтавщине: отменены автобусные рейсы, машины застряют в снежных заносах (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в мэрии Кременчуга (Полтавская обл.) завтра отменены занятия во всех 29 школах города.

Также отменены занятия в некоторых селах Полтавской области, так как дороги между селами заметены.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Полтавской области из-за сильного снега отменены междугородние и межобластные автобусные рейсы.

За ночь в регионе подразделения спасателей вытащили из снежных заносов 31 автомобиль, в том числе 4 автомобиля скорой помощи.

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Теги: #снегопад#Полтава
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