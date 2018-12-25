Снег и морозы до конца недели не покинут Украину
В Украине будет держаться минусовая температура, кроме нескольких регионов.
Завтра в Украине продолжит падать снег и будет держаться минусовая температура.
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Об этом сообщает Гидрометцентр. "26 декабря в Украине выпадет снег, на севере температура ночью от 7° до 10° мороза. Днем от 3° до 5° мороза. Температура в стране, кроме запада, днем будет от 1° до 3° мороза. Ветер западный, 7-12 м/сек. В центре столицы ночью и днем пройдет снег, ночью температура будет от 5° до 7° мороза. В день от 1° до 3° мороза", - говорится в сообщении.
27 декабря в Украине будет держаться минусовая температура, кроме нескольких регионов. "27 декабря на западе Украины температура будет колебаться от 0° до 2° тепла. Ночью и днем пройдет мокрый снег. На юге Украины температура будет от 0° до 2° тепла. Ночью пройдет снег, днем без существенных осадков. В столице также столбик термометра поднимется до 1° тепла", - сообщает Гидрометцентр.
28 декабря на севере Украины ночью и днем пройдет снег, температура ночью от 6° до 8° мороза. Днем от 3° до 6° мороза. На востоке ночью и днем пройдет снег. Температура ночью от 9 ° до 11° мороза. Днем от 4° до 6° мороза. Однако, на юге Украины мороз будет только ночью от 0 ° до 2° мороза. Днем от 0 ° до 2° тепла. Ночью мокрый снег с дождем, днем дождь с мокрым снегом. На западе, днем также, от 1° 3° тепла. В центре столицы ночью и днем пройдет снег. Ночью температура будет от 4° до 6° мороза. В день от 1° до 3° мороза.
"29 декабря на севере ночью от 9° до 11° мороза. Днем от 4° до 6° мороза. Ночью и днем пройдет снег. На востоке ночью без существенных осадков, днем пройдет снег. Температура ночью от 9 ° до 11° мороза. Днем от 4° 6° мороза. В центре столицы ночью и днем пройдет снег. Ночью температура от 6° до 8° мороза, днем от 3° до 5° мороза. Однако, на западе и юге днем выпадет мокрый снег с дождем и в течение дня будет от 1° до 3° тепла", - добавляют в ведомстве.
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