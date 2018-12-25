Харьков засыпало снегом (фоторепортаж)

14:03, 25 декабря 2018
963
0

Автомобили застряют в снежных заносах.

На Харьков обрушился снегопад / фото objectiv.tv
На Харьков обрушился снегопад / фото objectiv.tv

В Харькове в ночь с 24 на 25 декабря пошел сильный снегопад. 

Непогода на Полтавщине: отменены автобусные рейсы, машины застряют в снежных заносах (фото, видео)

Автомобили застряют в снежных заносах. На дорогах начала работать снегоуборочная техника.

Движение во дворах жилых домов затруднено. Люди вынуждены ходить по проезжей части, так как тротуары еще не чищены, передает "Объектив".

По прогнозу Укргидрометцентра, снегопад в ближайшие часы не прекратится.

Днем температура воздуха в Харькове составит от 1 мороза до 1 градуса тепла. Ветер юго-восточный 7-12 м/сек.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 декабря, в Украине ожидались снегопады, на севере ночью до -8°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #непогода в Украине#снегопады в Украине
Читайте также
Снег и морозы до конца недели не покинут Украину Снег и морозы до конца недели не покинут Украину
В восьми областях Украины из-за непогоды обесточены 128 населенных пунктов В восьми областях Украины из-за непогоды обесточены 128 населенных пунктов
В Италии проснулся вулкан Этна (видео) В Италии проснулся вулкан Этна (видео)
В Киеве завтра пройдет снег, температура днем до -4° В Киеве завтра пройдет снег, температура днем до -4°
Reuters показало фото разрушенных в результате цунами домов и кораблей в Индонезии Reuters показало фото разрушенных в результате цунами домов и кораблей в Индонезии
Циклон разминается: синоптик рассказала о погоде в Украине на католическое Рождество Циклон разминается: синоптик рассказала о погоде в Украине на католическое Рождество
Жителей Индонезии предупредили о вероятности нового цунами (фото, видео) Жителей Индонезии предупредили о вероятности нового цунами (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
65 %
762 мм
3.0 м/с
2 %
Лента новостей