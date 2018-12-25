Харьков засыпало снегом (фоторепортаж)

Автомобили застряют в снежных заносах.

На Харьков обрушился снегопад / фото objectiv.tv

В Харькове в ночь с 24 на 25 декабря пошел сильный снегопад.

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Автомобили застряют в снежных заносах. На дорогах начала работать снегоуборочная техника.

Движение во дворах жилых домов затруднено. Люди вынуждены ходить по проезжей части, так как тротуары еще не чищены, передает "Объектив".

По прогнозу Укргидрометцентра, снегопад в ближайшие часы не прекратится.

Днем температура воздуха в Харькове составит от 1 мороза до 1 градуса тепла. Ветер юго-восточный 7-12 м/сек.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 декабря, в Украине ожидались снегопады, на севере ночью до -8°.