Непогода на Полтавщине: отменены автобусные рейсы, машины застряют в снежных заносах (фото, видео)

12:53, 25 декабря 2018
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По данным администраций вокзалов, из-за метелей из Полтавы отменены рейсы в направлении Кременчуга, Гадяча, Чернигова, Ромен, Лохвицы и других городов Полтавской и соседних областей.

Спасатели вытащили из снежных заносов 31 автомобиль / фото dsns.gov.ua
Спасатели вытащили из снежных заносов 31 автомобиль / фото dsns.gov.ua

В Полтавской области из-за непогоды отменены междугородние и межобластные автобусные рейсы.

В восьми областях Украины из-за непогоды обесточены 128 населенных пунктов

Об этом УНИАН сообщили на автовокзалах в Полтаве и Кременчуге.

По данным администраций вокзалов, из-за метелей из Полтавы отменены рейсы в направлении Кременчуга, Гадяча, Чернигова, Ромен, Лохвицы и других городов Полтавской и соседних областей. 

В Кременчуге также сообщили об отмене рейсов на Киев, Кировоград и пригородных маршрутов.

фото dsns.gov.ua
фото dsns.gov.ua
фото dsns.gov.ua
фото dsns.gov.ua
фото dsns.gov.ua
фото dsns.gov.ua

Вместе с тем, по информации Главного управления ГСЧС в Полтавской области, с полуночи подразделения спасателей вытащили из снежных заносов 31 автомобиль, в том числе 4 автомобиля скорой помощи.

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Теги: #непогода в Украине#снежные заносы
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