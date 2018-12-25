Непогода на Полтавщине: отменены автобусные рейсы, машины застряют в снежных заносах (фото, видео)

По данным администраций вокзалов, из-за метелей из Полтавы отменены рейсы в направлении Кременчуга, Гадяча, Чернигова, Ромен, Лохвицы и других городов Полтавской и соседних областей.

Спасатели вытащили из снежных заносов 31 автомобиль / фото dsns.gov.ua

В Полтавской области из-за непогоды отменены междугородние и межобластные автобусные рейсы.

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Об этом УНИАН сообщили на автовокзалах в Полтаве и Кременчуге.

По данным администраций вокзалов, из-за метелей из Полтавы отменены рейсы в направлении Кременчуга, Гадяча, Чернигова, Ромен, Лохвицы и других городов Полтавской и соседних областей.

В Кременчуге также сообщили об отмене рейсов на Киев, Кировоград и пригородных маршрутов.

фото dsns.gov.ua

фото dsns.gov.ua

фото dsns.gov.ua

Вместе с тем, по информации Главного управления ГСЧС в Полтавской области, с полуночи подразделения спасателей вытащили из снежных заносов 31 автомобиль, в том числе 4 автомобиля скорой помощи.