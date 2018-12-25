Непогода на Полтавщине: отменены автобусные рейсы, машины застряют в снежных заносах (фото, видео)
По данным администраций вокзалов, из-за метелей из Полтавы отменены рейсы в направлении Кременчуга, Гадяча, Чернигова, Ромен, Лохвицы и других городов Полтавской и соседних областей.
В Полтавской области из-за непогоды отменены междугородние и межобластные автобусные рейсы.
В восьми областях Украины из-за непогоды обесточены 128 населенных пунктов
Об этом УНИАН сообщили на автовокзалах в Полтаве и Кременчуге.
По данным администраций вокзалов, из-за метелей из Полтавы отменены рейсы в направлении Кременчуга, Гадяча, Чернигова, Ромен, Лохвицы и других городов Полтавской и соседних областей.
В Кременчуге также сообщили об отмене рейсов на Киев, Кировоград и пригородных маршрутов.
Вместе с тем, по информации Главного управления ГСЧС в Полтавской области, с полуночи подразделения спасателей вытащили из снежных заносов 31 автомобиль, в том числе 4 автомобиля скорой помощи.
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