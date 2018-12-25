В Индонезии возросло число жертв цунами

Цунами произошло в районе Зондского пролива 22 декабря.

Иллюстрация REUTERS

Число жертв цунами, вызванного извержением вулкана в Зондском проливе в Индонезии, возросло до 429 человек.

Читайте также Reuters показало фото разрушенных в результате цунами домов и кораблей в Индонезии

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на официального представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.

Как сообщал УНИАН, цунами произошло в районе Зондского пролива 22 декабря около 21.30 по местному времени. Причиной цунами стал огромный подводный сдвиг в море, вызванный извержением вулкана Анак Кракатау.

24 декабря власти Индонезии сообщали, что количество погибших из-за удара стихии составляет 373 человека, более 1,4 тыс. получили травмы.

Без жилья в результате стихии остались более 11,6 тыс. человек.