В Индонезии возросло число жертв цунами

10:36, 25 декабря 2018
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Цунами произошло в районе Зондского пролива 22 декабря.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Число жертв цунами, вызванного извержением вулкана в Зондском проливе в Индонезии, возросло до 429 человек. 

Reuters показало фото разрушенных в результате цунами домов и кораблей в Индонезии

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на официального представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.

Как сообщал УНИАН, цунами произошло в районе Зондского пролива 22 декабря около 21.30 по местному времени. Причиной цунами стал огромный подводный сдвиг в море, вызванный извержением вулкана Анак Кракатау.

24 декабря власти Индонезии сообщали, что количество погибших из-за удара стихии составляет 373 человека, более 1,4 тыс. получили травмы.

Без жилья в результате стихии остались более 11,6 тыс. человек.

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Теги: #Индонезия#цунами
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